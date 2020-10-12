Дождями сменится жара в Ростове

Posted 12 октября 2020, 17:23
Published 12 октября 2020, 17:23
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
Во вторник 13 октября в Ростове +27 С и ясно, в среду температура побьет рекорд почти полувековой давности и достигнет +29 С. При этом в городе будет малооблачно, а ветер станет еле заметным.
В субботу 17 октября погода начнет резко меняться, температура воздуха опустится до +20 С, небо затянет облаками и возможен кратковременный дождь. В воскресенье похолодает еще больше, днем не больше +18 С, ночью +8 С и облачно.
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