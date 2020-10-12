Голосование за объекты благоустройства в 2022 году началось в Ростовской области

С 10 октября в Ростовской области стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2022 году, отдать свой голос можно на сайте центра компетенций.

Голосование проходит в каждом районе области, в Ростове жителям предлагают 14 объектов на благоустройство. Среди них Щепкинский лес, Темерницкая роща, набережная Ростовского моря, парки имени Вити Черевичкина, 1-го Мая и имени Горького, скверы Фрунзе и Покровский, а также другие объекты. Голосование продлится до 20 октября, с 1 по 10 ноября можно будет предложить свои идеи благоустройства. Ранее ростовский студент предложил превратить в тело дракона старый пирс в парке «Левобережный» в Ростове. Материалы по теме Благоустройство бульвара Новоселов завершили в Ростове Места для благоустройства в Ростовской области предложили 50 тыс жителей