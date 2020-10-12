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Posted 12 октября 2020, 11:10

Published 12 октября 2020, 11:10

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Голосование за объекты благоустройства в 2022 году началось в Ростовской области

12 октября 2020, 11:10
С 10 октября в Ростовской области стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2022 году, отдать свой голос можно на сайте центра компетенций.

Голосование проходит в каждом районе области, в Ростове жителям предлагают 14 объектов на благоустройство. Среди них Щепкинский лес, Темерницкая роща, набережная Ростовского моря, парки имени Вити Черевичкина, 1-го Мая и имени Горького, скверы Фрунзе и Покровский, а также другие объекты.

Голосование продлится до 20 октября, с 1 по 10 ноября можно будет предложить свои идеи благоустройства.

Ранее ростовский студент предложил превратить в тело дракона старый пирс в парке «Левобережный» в Ростове.

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#Общество#Новости
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