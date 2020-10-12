Хабаровский губернатор поддержал идею строительства училища Олимпийского резерва

Представители краевых федераций предложили создать в Хабаровском крае Училище олимпийского резерва. Благодаря своему опыту на федеральном уровне Дегтяреву удается оперативно решать краевые проблемы. Глава региона знаком с министром спорта РФ Олегом Матыциным и между ними налажены рабочие взаимоотношения. Ранее Дегтярев и Матыцин провели встречу, на которой речь шла об открытии в регионе Училища олимпийского резерва. Сейчас готовится дорожная карта. В перспективе Хабаровский край может получить особые преференции по линии министерства.