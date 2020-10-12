Хабаровский губернатор поддержал идею строительства училища Олимпийского резерва

Posted 12 октября 2020, 11:12
Published 12 октября 2020, 11:12
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
По словам руководителя региона, решая вопросы физкультуры и спорта, власти делают инвестиции в будущее. Если уделять внимание развитию данной сферы, то снизится количество заболеваний, сократится уровень преступности и вырастет качество жизни. Об этом сообщает transsibinfo.com.
В краевом министерстве физкультуры и спорта рассказали, что до конца 2020 года в Хабаровском крае планируется построить четыре спортобъекта: физкультурно-оздоровительный комплекс (Вяземский), теннисные корты (Нанайский район), федеральный центр спорта (Хабаровск) и дворец единоборств «Самбо».
В своей деятельности новый глава края сделал акцент на теме спорта. Теперь к этой сфере привлечено пристальное внимание. Врио губернатора наладил диалог со спортсменами и руководителями федераций, чтобы узнать их потребности и реализовать их идеи.
Представители общественности отметили, что многие спортивные базы находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Кроме того, часто спортсмены не имеют возможности оплатить авиаперелет для участия в соревнованиях, поэтому нуждаются в финансировании.
Представители краевых федераций предложили создать в Хабаровском крае Училище олимпийского резерва. Благодаря своему опыту на федеральном уровне Дегтяреву удается оперативно решать краевые проблемы. Глава региона знаком с министром спорта РФ Олегом Матыциным и между ними налажены рабочие взаимоотношения. Ранее Дегтярев и Матыцин провели встречу, на которой речь шла об открытии в регионе Училища олимпийского резерва. Сейчас готовится дорожная карта. В перспективе Хабаровский край может получить особые преференции по линии министерства.
На встрече представители спортивной общественности озвучили инициативы о постройке в Хабаровске велотрека, площадок для уличного баскетбола, а также крытых футбольных манежей.
На мероприятии Дегтярев вручил спортсменам удостоверения мастеров спорта и значков ГТО.