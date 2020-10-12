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Posted 12 октября 2020, 10:31

Published 12 октября 2020, 10:31

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Вакцинация от коронавируса стартовала в Ростовской области в понедельник

12 октября 2020, 10:31
В Ростовской области в понедельник, 12 октября, началась вакцинация от коронавирусной инфекции, следует из сообщения регионального правительства.

Ранее сообщалось, что прививки от ковида начнут делать с 12 октября, первыми смогут привиться медработники. Вакцинацию будут проводить исключительно на добровольной основе, тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться не надо.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу являются пустой тратой денег. По словам эксперта, благодаря тестам можно узнать только о том, переболел ли человек коронавирусом или нет.

В настоящее время ученые не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших Положительный тест на антитела не означает, что можно игнорировать масочный режим и социальную дистанцию.

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