Дорогие онкопрепараты незаконно продавали в Ростовской области

Posted 13 октября 2020, 08:38
Published 13 октября 2020, 08:38
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
В ходе мониторинга был найден сайт, на котором продавали лекарства для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ и гепатитов. Стоимость упаковки одного из препаратов превышала 50 тысяч рублей.
«У владельцев сайта не было разрешения на дистанционную торговлю. Качество лекарств подтвердить не удалось», — сказано в сообщении.
Также оставалось загадкой, соблюдают ли владельцы правила хранения препаратов. В результате по решению ведомства сайт был заблокирован.
Ранее были закрыты 13 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства из категории аптечной наркомании. Читайте также: «Аптеки в Ростове продавали недоброкачественные лекарства»