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Posted 13 октября 2020, 08:38

Published 13 октября 2020, 08:38

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Дорогие онкопрепараты незаконно продавали в Ростовской области

Дорогие онкопрепараты незаконно продавали в Ростовской области

13 октября 2020, 08:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области неизвестные незаконно занимались продажей медикаментов против онкологических заболеваний, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

В ходе мониторинга был найден сайт, на котором продавали лекарства для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ и гепатитов. Стоимость упаковки одного из препаратов превышала 50 тысяч рублей.

«У владельцев сайта не было разрешения на дистанционную торговлю. Качество лекарств подтвердить не удалось», — сказано в сообщении.

Также оставалось загадкой, соблюдают ли владельцы правила хранения препаратов. В результате по решению ведомства сайт был заблокирован.

Ранее были закрыты 13 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства из категории аптечной наркомании. Читайте также: «Аптеки в Ростове продавали недоброкачественные лекарства»

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#Общество#Новости
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