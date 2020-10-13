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Posted 13 октября 2020, 14:44

Published 13 октября 2020, 14:44

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Организатора подпольного казино задержали в Ростове

13 октября 2020, 14:44
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который организовал в одном из помещений казино, сообщили в региональном УСКР.

Казино появилось в июле в нежилом помещении на улице Вавилова. Проработало оно до октября 2020 года.

«Фигурант вместе со знакомыми проводил азартные игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

В рамках обысков изъяли документы, имеющие значения для расследования дела. В данный момент продолжаются следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства случившегося.

Если вина 50-летнего мужчины будет доказана, ему грозит до четырех лет колонии. Ранее организаторов подпольного казино осудили в Ростове.

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