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Posted 13 октября 2020, 18:57

Published 13 октября 2020, 18:57

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Отопление в квартирах ростовчан дадут 15 октября

13 октября 2020, 18:57
В Ростове-на-Дону стала известна дата начала отопительного сезона, соответствующий документ был подписан исполняющим обязанности сити-менеджера Юрием Овчинниковым.

Так, несмотря на теплую погоду и начавшееся бабье лето, отопительный сезон в городе начнется уже в этот четверг, 15 октября. При этом дневная температура воздуха будет на текущей неделе, по прогнозам синоптиков, достигать +25 градусов.

В первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях. В многоэтажных дома тепло будут давать по мере поступления заявок. А режимы центрального теплоснабжения планируют отрегулировать в течение двух недель.

Как сообщалось ранее солнечная погода в Ростовской области к концу недели сменится дождями.

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