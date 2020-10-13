Отопление в квартирах ростовчан дадут 15 октября

Posted 13 октября 2020, 18:57
Published 13 октября 2020, 18:57
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Так, несмотря на теплую погоду и начавшееся бабье лето, отопительный сезон в городе начнется уже в этот четверг, 15 октября. При этом дневная температура воздуха будет на текущей неделе, по прогнозам синоптиков, достигать +25 градусов.
В первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях. В многоэтажных дома тепло будут давать по мере поступления заявок. А режимы центрального теплоснабжения планируют отрегулировать в течение двух недель.