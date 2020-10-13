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Posted 13 октября 2020, 07:59

Published 13 октября 2020, 07:59

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Пандемию коронавируса в мире смогут остановить несколько вакцин

Пандемию коронавируса в мире смогут остановить несколько вакцин

13 октября 2020, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Несколько разных вакцин от коронавируса смогут остановить его распространение, сообщили «Новые известия».

Такое мнение выразил президент Российской академии наук Александр Сергеев и пояснил, что для победы над пандемией нужна возможность прививать самые разные группы населения в зависимости от медицинских показаний.

Больные коронавирусом различаются возрастом, могут иметь хронические заболевания или предрасположенность к каким-то болезням, несколько вакцин позволят подобрать для каждого из них определенный препарат.

Напомним, в Ростовской области с 12 октября началась вакцинация от коронавируса, которую проводят добровольно. Первыми сделать прививку смогут медицинские работники.

#Общество#Новости
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