Пандемию коронавируса в мире смогут остановить несколько вакцин

Posted 13 октября 2020, 07:59
Published 13 октября 2020, 07:59
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Такое мнение выразил президент Российской академии наук Александр Сергеев и пояснил, что для победы над пандемией нужна возможность прививать самые разные группы населения в зависимости от медицинских показаний.
Больные коронавирусом различаются возрастом, могут иметь хронические заболевания или предрасположенность к каким-то болезням, несколько вакцин позволят подобрать для каждого из них определенный препарат.
Напомним, в Ростовской области с 12 октября началась вакцинация от коронавируса, которую проводят добровольно. Первыми сделать прививку смогут медицинские работники.