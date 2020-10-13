rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2020, 05:44

Published 13 октября 2020, 05:44

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Ростовчанам рассказали, какие введут ограничения из-за коронавируса

13 октября 2020, 05:44
В Ростове-на-Дону в среду начнут действовать ограничения, которые введут из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в городской администрации.

С 14 октября на территории города запретят соревнования и культурно-массовые мероприятия. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников.

Кроме того, будут закрыты ночные клубы, дискотеки, кафе, в которых нельзя обеспечить соблюдение социальной дистанции. Рестораны попросили закрываться в 22.00 мск.

Скорректируют график работы автобусов, чтобы в салонах не скапливались люди. Продолжатся проверки соблюдения масочного режима пассажирами.

Всего в области зарегистрировали почти 25 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Мать губернатора Ростовской области умерла от коронавирусаСтали известны подробности смерти матери главы Ростовской области от коронавируса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика