Ростовчанам рассказали, какие введут ограничения из-за коронавируса

Posted 13 октября 2020, 05:44
Published 13 октября 2020, 05:44
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
С 14 октября на территории города запретят соревнования и культурно-массовые мероприятия. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников.
Кроме того, будут закрыты ночные клубы, дискотеки, кафе, в которых нельзя обеспечить соблюдение социальной дистанции. Рестораны попросили закрываться в 22.00 мск.
Скорректируют график работы автобусов, чтобы в салонах не скапливались люди. Продолжатся проверки соблюдения масочного режима пассажирами.