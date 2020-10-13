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Posted 13 октября 2020, 11:47

Published 13 октября 2020, 11:47

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Ростовчанин признался в зверском убийстве с расчлененкой в Волгоградской области

Ростовчанин признался в зверском убийстве с расчлененкой в Волгоградской области

13 октября 2020, 11:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следователи в Волгоградской области передали в прокуратуру дело о зверском убийстве, в котором оказался замешан житель Ростова-на-Дону, говорится в сообщении местного СКР.

Ростовчанину предъявлено обвинение в убийстве. По версии следователей, 29-летний мужчина приехал в Волгоград со своим 33-летним товарищем на заработки. Они сняли квартиру в городе, но из-за начавшейся пандемии коронавируса устроиться на работу у них не получилось. В июле 2020 года товарищи устроили застолье со спиртными напитками, между ними произошла ссора. Тогда в порыве гнева ростовчанин стал избивать своего сожителя, пока тот не отключился. После чего мужчина схватил нож и несколько раз ударил им своего оппонента.

Желая скрыть преступление, мужчина расчленил тело, расфасовал останки в полиэтиленовые пакеты и вынес на пустырь неподалеку от берега реки Волги. Далее преступник пустился в бега и уехал в Ростовскую область.

Расчлененный труп нашли местные жители спустя пару дней. Выяснилось, что останки принадлежат ранее судимому жителю Саратова.

Убийцу задержали 10 августа в городе Шахты в Ростовской области. Он во всем признался.

Ранее жителя Ростовской области осудили за убийство знакомого ведром.

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