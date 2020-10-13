Ростовчанин признался в зверском убийстве с расчлененкой в Волгоградской области

Ростовчанину предъявлено обвинение в убийстве. По версии следователей, 29-летний мужчина приехал в Волгоград со своим 33-летним товарищем на заработки. Они сняли квартиру в городе, но из-за начавшейся пандемии коронавируса устроиться на работу у них не получилось. В июле 2020 года товарищи устроили застолье со спиртными напитками, между ними произошла ссора. Тогда в порыве гнева ростовчанин стал избивать своего сожителя, пока тот не отключился. После чего мужчина схватил нож и несколько раз ударил им своего оппонента.