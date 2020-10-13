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Posted 13 октября 2020, 17:51

Published 13 октября 2020, 17:51

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

В диагностическом центре в Ростове отказались обсуждать 12 заболевших медиков с COVID

13 октября 2020, 17:51
Сюжет
Коронавирус
В Ростовском областном консультативно-диагностическом центре коронавирус выявили у 12 медработников, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

При еженедельной проверке методом ПЦР положительный результат на коронавирус оказался у 12 медицинских работников, а также у нескольких штатных сотрудников. При этом большинство заразившихся переносят болезнь бессимптомно.

Сотрудников РОКДЦ с положительными тестами отправили на больничный, а в помещениях провели необходимую обработку.

При этом в самом учреждении информацию не подтвердили, но и не опровергли. В приемной главного врача сообщили, что такую информацию СМИ не предоставляют. Телефон пресс-секретаря учреждения оказался недоступен.

#Общество#Коронавирус#Новости
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