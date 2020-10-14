«Единая Россия» подготовит народную программу к выборам

Posted 14 октября 2020, 13:46
Published 14 октября 2020, 13:46
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Сообщается, что ЕР начала проработку вопроса об изменении в Трудовой кодекс, ставшим особенно актуальным в период пандемии. Известно, что во время карантина некоторые работодатели использовали существующие лазейки в законе, чтобы вынудить сотрудников уволиться. Кроме того, партия намерена, наконец, зарегулировать условия труда граждан, работающих на удаленке, передает nashgorod.ru.
Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев подчеркнул, что базовые положения ТК РФ должны остаться в прежнем виде. Однако, по его словам, нужно доработать те пункты, которые касаются социального партнерства и усиления роли работников в экономическом управлении, в том числе через общественные объединения. А также нужно вплотную заняться проблемами самозанятых.
Как сообщает сайт ER.ru, в партии также заявили, что не забудут и о создании комфортной городской среды, в том числе в малых населенных пунктах, селах. Задача состоит не только в благоустройстве территорий, но и в обеспечении доступной медицины и образования. Так, по мнению членов ЕР, необходимо идти по пути цифровизации здравоохранения, помогать медработникам и стимулировать развитие российской фармацевтики. Кроме того, в партии предложили бесплатно обеспечивать лекарственными препаратами, которые выписывают по рецепту.
По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, защита трудящихся и самозанятых в условиях новой экономики, адресная помощь нуждающимся, развитие местного самоуправления, доступная и качественная медицина и экология, все это станет частью партийной программы «Единой России».
Предвыборная программа "Единой России" на выборах разного уровня в Ростовской области всегда основывается на инициативах и наказах избирателей. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.
"Обращения и наказы касаются самых разных вопросов. В первую очередь, это медицинская помощь, образование и, конечно, удобство среды проживания в городах и поселениях", - пояснил он. Об этом шла речь на встречах кандидатов-единороссов на выборах в городские думы Ростовской области. Таким образом, люди ставят главную задачу – доступность качественных услуг независимо от места проживания, подчеркнул Александр Ищенко.
Ранее в Ростовской области предложили разработать Стандарт социального благополучия человека. Стандартом должны быть предусмотрены различные формы поддержки семей с детьми, создание специальной системы медобслуживания пожилых людей, обучение в одну смену во всех школах, ежегодное повышение заработных плат бюджетников и другие вопросы.