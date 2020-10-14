«Единая Россия» подготовит народную программу к выборам

Как сообщает сайт ER.ru, в партии также заявили, что не забудут и о создании комфортной городской среды, в том числе в малых населенных пунктах, селах. Задача состоит не только в благоустройстве территорий, но и в обеспечении доступной медицины и образования. Так, по мнению членов ЕР, необходимо идти по пути цифровизации здравоохранения, помогать медработникам и стимулировать развитие российской фармацевтики. Кроме того, в партии предложили бесплатно обеспечивать лекарственными препаратами, которые выписывают по рецепту.