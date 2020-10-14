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Posted 14 октября 2020, 20:13

Published 14 октября 2020, 20:13

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Компании в Ростовской области переведут треть персонала на удаленку

14 октября 2020, 20:13
В Ростовской области компаниям придется перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, следует из соответствующего постановления.

Одновременно с этим на дистанционный режим работы должны будут перейти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Сохраняются также масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

По данным пресс-службы правительства области, ограничения начнут действовать с 16 октября. Их пришлось ввести из-за ситуации с коронавирусом.

Вместе с этим временно закроют ночные клубы, ярмарки и танцевальные площадки. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, музыкальные и театральные выступления.

Напомним, что в регионе подтвердили уже более 25 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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