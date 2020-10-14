Компании в Ростовской области переведут треть персонала на удаленку

Posted 14 октября 2020, 20:13
Published 14 октября 2020, 20:13
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Одновременно с этим на дистанционный режим работы должны будут перейти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Сохраняются также масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.
По данным пресс-службы правительства области, ограничения начнут действовать с 16 октября. Их пришлось ввести из-за ситуации с коронавирусом.
Вместе с этим временно закроют ночные клубы, ярмарки и танцевальные площадки. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, музыкальные и театральные выступления.