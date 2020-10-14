Около 70% ростовчан примут участие в электронной переписи населения

«По данным социологических опросов, 55% жителей России планируют принять участие в переписи населения, пользуясь порталом государственных услуг. На День города в Ростове-на-Дону мы провели опрос горожан. В Ростове-на-Дону этот показатель составил 70%. Так что перспективы проникновения цифровизации в гражданское общество нашего региона достаточно позитивны. Перепись населения — это единственный источник, который дает нам информацию о национальном составе региона, в котором проживает больше 150 национальностей. Ростовская область — один из крупнейших субъектов России. На переписи предстоит переписать порядка четырех миллионов 200 тысяч человек. Для этой работы будут привлечены 10 тысяч человек переписного персонала. Также будут использованы новые формы как сбора информации для заполнения переписных листов, так и для работы с населением», — сообщает Марина Самойлова.