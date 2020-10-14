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«Ростелеком» предлагает новый курс русского языка для старшеклассников

14 октября 2020, 11:26
Фото: pxfuel.com
На платформе «Ростелеком. Лицей» начался новый эксклюзивный курс по русскому языку, рассчитанный на старшеклассников России.

Сообщается, что ведущим курса «Ростелеком. Лицей» является Николай Жаринов — филолог и литературовед. Программа рассчитана на учеников старших классов, но также станет полезным для родителей школьников, которые хотят повысить уровень грамотности.

Отмечается, что Николай Жаринов — магистр филологии и культурологии, больше двенадцати лет работал преподавателем русского языка и литературы в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, в Институте журналистики и литературного творчества, а также в других вузах. Он является основателем и главным редактором творческого альманаха Artifex и видеоблога на платформе YouTube.

Из-за ужесточения ограничений на фоне новой волны коронавируса во многих регионах России школьников снова перевели на дистанционное обучение. В этот период, чтобы не отстать от программы «Ростелеком» предлагает воспользоваться сервисом «Лицей», где есть огромная библиотека обучающих и развивающих курсов, а также вся школьная программа.

По словам Николая Жаринова, в старших классах ученики в большинстве случаев знают, в какой вуз или другое учебное заведение дальше будут поступать, но независимо от выбранного учреждения, в России изучение русского языка является обязательным. Любой специалист — экономист, программист, медик, химик или биолог должен уметь правильно излагать свои мысли. С помощью эксклюзивного курса по русскому языку на платформе «Ростелеком. Лицей» ученики научатся правильно говорить и писать. По окончанию курса школьники и их родители смогут заполнить пробелы в знаниях по всей школьной программе.

Разработка эксклюзивного развивающего курса по русскому языку осуществлялась на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Для закрепления и усвоения пройденной темы есть специальный интерактивный тренажер. Кроме видеоуроков курс предлагает теоретическую часть, состоящую из основных правил по пройденной теме и небольшой шпаргалки.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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