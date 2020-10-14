«Ростелеком» предлагает новый курс русского языка для старшеклассников

По словам Николая Жаринова, в старших классах ученики в большинстве случаев знают, в какой вуз или другое учебное заведение дальше будут поступать, но независимо от выбранного учреждения, в России изучение русского языка является обязательным. Любой специалист — экономист, программист, медик, химик или биолог должен уметь правильно излагать свои мысли. С помощью эксклюзивного курса по русскому языку на платформе «Ростелеком. Лицей» ученики научатся правильно говорить и писать. По окончанию курса школьники и их родители смогут заполнить пробелы в знаниях по всей школьной программе.