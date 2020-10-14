В России 44% работодателей не приняли меры против распространения COVID-19

Газета «Известия» пишет, что среди опрошенных двадцать девять процентов признались, что на работе меры безопасности обеспечены частично. Вместе с тем, по мнению девяти процентов, работодатель не обеспечил им необходимые меры безопасности. Шесть процентов респондентов затруднились с ответом.