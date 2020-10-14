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Posted 14 октября 2020, 09:17

Published 14 октября 2020, 09:17

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

В России 44% работодателей не приняли меры против распространения COVID-19

В России 44% работодателей не приняли меры против распространения COVID-19

14 октября 2020, 09:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Аналитический центр провел исследование, установив, что в России пятьдесят шесть процентов работодателей обеспечили своим сотрудникам все необходимые меры безопасности, которые связаны со стремительным распространением COVID-19.

В опросе принимали участие десять тысяч человек с первого по седьмое октября.

Газета «Известия» пишет, что среди опрошенных двадцать девять процентов признались, что на работе меры безопасности обеспечены частично. Вместе с тем, по мнению девяти процентов, работодатель не обеспечил им необходимые меры безопасности. Шесть процентов респондентов затруднились с ответом.

Отмечается, что на основе результатов опроса специалист сделали вывод о том, что осенью работодатели в России стали менее ответственно относиться к защитным мерам.

#Общество#Новости
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