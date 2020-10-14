В России 44% работодателей не приняли меры против распространения COVID-19

Posted 14 октября 2020, 09:17
Published 14 октября 2020, 09:17
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
В опросе принимали участие десять тысяч человек с первого по седьмое октября.
Газета «Известия» пишет, что среди опрошенных двадцать девять процентов признались, что на работе меры безопасности обеспечены частично. Вместе с тем, по мнению девяти процентов, работодатель не обеспечил им необходимые меры безопасности. Шесть процентов респондентов затруднились с ответом.
Отмечается, что на основе результатов опроса специалист сделали вывод о том, что осенью работодатели в России стали менее ответственно относиться к защитным мерам.