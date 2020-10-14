В России медикам могут вернуть начисление стимулирующих по часам

По данным телеграм-канала “Мейстер”, подобный механизм расчета надбавок уже использовался и часто приводил к откровенному чиновничьему произволу: подсчет времени велся буквально по минутам. Медики выражали недовольство и протестовали против такого формата. Скорее всего, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по бюджету, однако попытка Мурашко завуалировать желание сэкономить обращениями самих врачей, выглядит весьма некрасиво.