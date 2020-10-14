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Posted 14 октября 2020, 14:03

Published 14 октября 2020, 14:03

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

В России медикам могут вернуть начисление стимулирующих по часам

В России медикам могут вернуть начисление стимулирующих по часам

14 октября 2020, 14:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал, что медики могут вновь начать получать стимулирующие выплаты, которые будут рассчитываться с учетом отработанного ими времени.

Министр отметил, что медики сами просят об этом и называют этот механизм оплаты более справедливым. Возвращение к подобному формату запланировано в ноябре.

По данным телеграм-канала “Мейстер”, подобный механизм расчета надбавок уже использовался и часто приводил к откровенному чиновничьему произволу: подсчет времени велся буквально по минутам. Медики выражали недовольство и протестовали против такого формата. Скорее всего, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по бюджету, однако попытка Мурашко завуалировать желание сэкономить обращениями самих врачей, выглядит весьма некрасиво.

#Политика#Новости
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