В России медикам могут вернуть начисление стимулирующих по часам

Posted 14 октября 2020, 14:03
Published 14 октября 2020, 14:03
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Министр отметил, что медики сами просят об этом и называют этот механизм оплаты более справедливым. Возвращение к подобному формату запланировано в ноябре.
По данным телеграм-канала “Мейстер”, подобный механизм расчета надбавок уже использовался и часто приводил к откровенному чиновничьему произволу: подсчет времени велся буквально по минутам. Медики выражали недовольство и протестовали против такого формата. Скорее всего, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по бюджету, однако попытка Мурашко завуалировать желание сэкономить обращениями самих врачей, выглядит весьма некрасиво.