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Posted 14 октября 2020, 14:32

Published 14 октября 2020, 14:32

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Защитник сборной Белоруссии стал игроком ФК «Ростов»

14 октября 2020, 14:32
Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником Александром Павловцем, говорится на сайте команды.

Спортсмен является игроком сборной Белоруссии, он приедет в Ростов до закрытия трансферного окна. Сейчас футболисту 24 года.

«Павловец успел поиграть за БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». С 2019 года он выступал за брестское «Динамо», — сказано в сообщении.

Клуб пожелал спортсмену отличной игры. Сейчас «Ростов» выступает в чемпионате России.

Ранее бывший игрок футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Скопинцев рассказал о странностях тренера Валерия Карпина.

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