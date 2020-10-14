Защитник сборной Белоруссии стал игроком ФК «Ростов»

Posted 14 октября 2020, 14:32
Published 14 октября 2020, 14:32
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Спортсмен является игроком сборной Белоруссии, он приедет в Ростов до закрытия трансферного окна. Сейчас футболисту 24 года.
«Павловец успел поиграть за БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». С 2019 года он выступал за брестское «Динамо», — сказано в сообщении.
Клуб пожелал спортсмену отличной игры. Сейчас «Ростов» выступает в чемпионате России.
Ранее бывший игрок футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Скопинцев рассказал о странностях тренера Валерия Карпина.