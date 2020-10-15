Автомобили получили 35 многодетных семей Ростовской области

Posted 15 октября 2020, 10:04
Published 15 октября 2020, 10:04
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
«На эти цели из областного бюджета направлено около 52 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Право на получение автомобиля имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Меру господдержки возобновили с 1 января 2020 года.
За последние десять лет число многодетных семей в Ростовской области увеличилось почти вдвое, ежегодно в регионе на свет появляются около трех тысяч детей.
Ранее стало известно, что в России могут ввести льготы на проезд по платным автодорогам для многодетных семей.