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Posted 15 октября 2020, 10:04

Published 15 октября 2020, 10:04

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Автомобили получили 35 многодетных семей Ростовской области

15 октября 2020, 10:04
С начала 2020 года автотранспорт получили 35 многодетных семей Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

«На эти цели из областного бюджета направлено около 52 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Право на получение автомобиля имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Меру господдержки возобновили с 1 января 2020 года.

За последние десять лет число многодетных семей в Ростовской области увеличилось почти вдвое, ежегодно в регионе на свет появляются около трех тысяч детей.

Ранее стало известно, что в России могут ввести льготы на проезд по платным автодорогам для многодетных семей.

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