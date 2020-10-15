Автомобили получили 35 многодетных семей Ростовской области

Право на получение автомобиля имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Меру господдержки возобновили с 1 января 2020 года.