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Posted 15 октября 2020, 11:11

Published 15 октября 2020, 11:11

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Модульбанк запустил партнерку для получения пассивного дохода

Модульбанк запустил партнерку для получения пассивного дохода

15 октября 2020, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Модульбанк создан партнерскую программу, пользователи которой могут получать фиксированный доход за каждого приведенного клиента и ежемесячный процент от всех его банковских комиссий и остатков на счетах.

Как сообщает udm-info.ru, присоединиться к программе могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. В течение месяца после запуска партнерки ее участниками стали более 500 человек и 77 субъектов РФ.

За каждого приведенного клиента партнер будет получать единовременную выплату в размере двух тысяч рублей, а также 7-13 процентов от его банковских комиссий и до 2,5% от остатков на счетах. Доход будет начисляться каждый месяц, пока приведенный человек будет обслуживаться в Модульбанке. Соответственно, прибыль от всех приведенных клиентов будет суммироваться, при этом размер денежного вознаграждения за каждого нового будет больше.

Отмечается, что программой предусмотрена и фиксированная выплата до пяти тысяч рублей, что будет удобным для тех, кто хочет оперативно получить средства. Кроме того, партнерка позволяет привлекать субпартнеров и получать вознаграждение от их клиентов.

В рамках программы можно подключать клиентов к трем основным продуктам: расчетному счету для бизнеса, эквайрингу и онлайн-кассе Модулькасса. Глава направления компании по работе с партнерами Алексей Любатинский рассказал, что такая система дает свободу действий партнерам и возможность им самим построить собственную сеть продаж с неограниченным потенциалом по прибыли.

Чтобы присоединиться к программе, нужно оставить заявку на сайте Модульбанка. После этого компания предоставит партнеру доступ в личный кабинет с возможностью интеграции по API. Всем участникам банк будет оказывать необходимые консультации любым удобным способом.

#Общество#Новости
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