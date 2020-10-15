Модульбанк запустил партнерку для получения пассивного дохода

За каждого приведенного клиента партнер будет получать единовременную выплату в размере двух тысяч рублей, а также 7-13 процентов от его банковских комиссий и до 2,5% от остатков на счетах. Доход будет начисляться каждый месяц, пока приведенный человек будет обслуживаться в Модульбанке. Соответственно, прибыль от всех приведенных клиентов будет суммироваться, при этом размер денежного вознаграждения за каждого нового будет больше.