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Posted 15 октября 2020, 14:34

Published 15 октября 2020, 14:34

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

О «дружелюбных» переходах попросил ростовчанин у городских властей

О «дружелюбных» переходах попросил ростовчанин у городских властей

15 октября 2020, 14:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Ростова-на-Дону попросил установить «дружелюбный» пешеходный переход на пересечении улиц Таганрогская и Горшкова, следует из сообщения в разделе «Благоустройство» на сайте городской администрации.

По словам ростовчанина, на этом перекрестке появится светофор. Одновременно с этим он попросил сделать «дружелюбный переход» по британской системе.

Речь идет о том, чтобы участок, на котором нарисуют «зебру», был приподнятым до уровня тротуара. Тогда водителям придется сбавлять скорость.

«В этом районе проживают очень много детей, прямая четырехполосная Таганрогская очень опасна. Нужно успокаивать трафик, в том числе высокими пешеходными переходами», — считает автор.

На момент пятницы ответа властей не поступило. Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.

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