Очередной рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки побила Ростовская область

Posted 15 октября 2020, 08:05
Published 15 октября 2020, 08:05
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
«Это восемь женщин, 58, 65, 71, 81, 82, 89, 92 и 93 лет, и четверо мужчин — 39, 47, 67 и 89 лет», — сказано в сообщении. У всех умерших коронавирус осложнялся хроническими заболеваниями.
Всего на 15 октября от коронавируса умерли 626 жителей Ростовской области, общее количество заразившихся достигло 25736 человек.
Из-за сложной ситуации по ковиду в области с 16 октября вводят новые ограничения, в том числе и запрет на выход из дома без веских причин. С пятницы жителям региона можно будет выходить на улицу только для выгула собак, но не далее 100 метров от дома, для получения медицинской помощи, помощи близким, выноса мусора и посещения ближайшего магазина.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]