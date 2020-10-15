Очередной рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки побила Ростовская область

Из-за сложной ситуации по ковиду в области с 16 октября вводят новые ограничения, в том числе и запрет на выход из дома без веских причин. С пятницы жителям региона можно будет выходить на улицу только для выгула собак, но не далее 100 метров от дома, для получения медицинской помощи, помощи близким, выноса мусора и посещения ближайшего магазина.