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Posted 15 октября 2020, 08:05

Published 15 октября 2020, 08:05

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Очередной рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки побила Ростовская область

15 октября 2020, 08:05
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки в Ростовской области умерли 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

«Это восемь женщин, 58, 65, 71, 81, 82, 89, 92 и 93 лет, и четверо мужчин — 39, 47, 67 и 89 лет», — сказано в сообщении. У всех умерших коронавирус осложнялся хроническими заболеваниями.

Всего на 15 октября от коронавируса умерли 626 жителей Ростовской области, общее количество заразившихся достигло 25736 человек.

Из-за сложной ситуации по ковиду в области с 16 октября вводят новые ограничения, в том числе и запрет на выход из дома без веских причин. С пятницы жителям региона можно будет выходить на улицу только для выгула собак, но не далее 100 метров от дома, для получения медицинской помощи, помощи близким, выноса мусора и посещения ближайшего магазина.

#Общество#Коронавирус#Новости
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