Попасть в МРЭО Ростовской области теперь можно только по предварительной записи

Так, с 20 октября все государственные услуги в МРЭО будут оказываться исключительно по предварительной записи. В частности, для регистрации транспорта, сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений, а также для получения других услуг гражданам необходимо записаться на прием посредством сервиса gosuslugi.ru.