Попасть в МРЭО Ростовской области теперь можно только по предварительной записи

Posted 16 октября 2020, 15:00
Published 16 октября 2020, 15:00
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Так, с 20 октября все государственные услуги в МРЭО будут оказываться исключительно по предварительной записи. В частности, для регистрации транспорта, сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений, а также для получения других услуг гражданам необходимо записаться на прием посредством сервиса gosuslugi.ru.
В ведомстве также отметили, что ограничения вводятся в целях недопущения распространения короновирусной инфекции.
Напомним, в Ростовской области с 16 октября ввели ряд ограничений по коронавирусу. При этом власти региона сообщили, что не собираются вводить пропускной режим в Ростове-на-Дону.