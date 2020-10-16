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Posted 16 октября 2020, 15:00

Published 16 октября 2020, 15:00

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Попасть в МРЭО Ростовской области теперь можно только по предварительной записи

16 октября 2020, 15:00
Сюжет
Коронавирус
Из-за введения ограничительных мер на территории Ростовской области изменения коснуться и работы Госавтоинспекции, говорится на сайте регионального ГИБДД России.

Так, с 20 октября все государственные услуги в МРЭО будут оказываться исключительно по предварительной записи. В частности, для регистрации транспорта, сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений, а также для получения других услуг гражданам необходимо записаться на прием посредством сервиса gosuslugi.ru.

В ведомстве также отметили, что ограничения вводятся в целях недопущения распространения короновирусной инфекции.

Напомним, в Ростовской области с 16 октября ввели ряд ограничений по коронавирусу. При этом власти региона сообщили, что не собираются вводить пропускной режим в Ростове-на-Дону.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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