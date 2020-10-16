Ростовский бизнес-омбудсмен удивился введению ограничений без согласования

Напомним, в Ростовской области с 16 октября ввели ряд ограничений по коронавирусу. Как пишет Дереза, хотя о закрытии фитнес-клубов и ресторанов в постановлении речи не идет, но и посещение этих мест не перечислено как уважительная причина для выхода из дома. Кроме того, не ясно, попадут ли эти организации в списки пострадавших, и что будет с теми льготными кредитами, которые компании взяли под обязательства сохранить персонал.