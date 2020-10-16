В память о покойном сенаторе Бушмине в Ростове открыли мемориальную доску

Posted 16 октября 2020, 18:00
Published 16 октября 2020, 18:00
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
Мемориальная доска была установлена на здании ГСК "Дон" по улице Суворова, где располагалась приемная сенатора. Памятный знак установили за счет внебюджетных средств.
Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни 6 октября 2019 года. Сенатора похоронили в Москве. В Совете Федерации Бушмин представлял Ростовскую область с 2013 года.
Напомним, что в сентябре Ростове-на-Дону увековечили память молодого спасателя, погибшего при тушении крупного ландшафтного пожара у «Ростов-Арены» в марте 2020 года.