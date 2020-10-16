В память о покойном сенаторе Бушмине в Ростове открыли мемориальную доску

В Ростове-на-Дону состоялось открытие мемориальной доски в память о сенаторе от региона Евгении Бушмине, говорится в сообщении донского Заксобрания.

Мемориальная доска была установлена на здании ГСК "Дон" по улице Суворова, где располагалась приемная сенатора. Памятный знак установили за счет внебюджетных средств. Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни 6 октября 2019 года. Сенатора похоронили в Москве. В Совете Федерации Бушмин представлял Ростовскую область с 2013 года. Напомним, что в сентябре Ростове-на-Дону увековечили память молодого спасателя, погибшего при тушении крупного ландшафтного пожара у «Ростов-Арены» в марте 2020 года. Материалы по теме Путин выразил соболезнования в связи со смертью сенатора от Ростовской области Памятный знак в честь бывшего сенатора установят в Ростове