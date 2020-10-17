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Posted 17 октября 2020, 09:21

Published 17 октября 2020, 09:21

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Еще двух игроков потерял ФК «Ростов»

17 октября 2020, 09:21
Футбольный клуб «Ростов» отдал в аренду еще двух игроков, сообщается на сайте команды.

На правах аренды в клуб «Химки» перешли Арсений Логашов и Александр Долгов. Они проведут в Московской области один сезон.

«В этом сезоне Логашов провел 4 матча за „Ростов“, Долгов — 5 встреч. Желаем им хорошего сезона», — сказано в сообщении. Ранее футболист Алексей Ионов перешел в «Краснодар». Договор с кубанским клубом был подписан до 2023 года.

До этого РФС дисквалифицировал тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Сейчас команда выступает в чемпионате России.

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