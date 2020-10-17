Еще двух игроков потерял ФК «Ростов»

Posted 17 октября 2020, 09:21
Published 17 октября 2020, 09:21
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
На правах аренды в клуб «Химки» перешли Арсений Логашов и Александр Долгов. Они проведут в Московской области один сезон.
«В этом сезоне Логашов провел 4 матча за „Ростов“, Долгов — 5 встреч. Желаем им хорошего сезона», — сказано в сообщении. Ранее футболист Алексей Ионов перешел в «Краснодар». Договор с кубанским клубом был подписан до 2023 года.
До этого РФС дисквалифицировал тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Сейчас команда выступает в чемпионате России.