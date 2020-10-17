Еще двух игроков потерял ФК «Ростов»

«В этом сезоне Логашов провел 4 матча за „Ростов“, Долгов — 5 встреч. Желаем им хорошего сезона», — сказано в сообщении. Ранее футболист Алексей Ионов перешел в «Краснодар». Договор с кубанским клубом был подписан до 2023 года.