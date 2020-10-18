rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Абхазскую диаспору зарегистрировали в Ростове для помощи землякам в период пандемии

18 октября 2020, 06:04
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону была создана абхазская диаспора, сообщает издание Sputnik со ссылкой на ее председателя Константина Аршбу.

Общественная организация «Ростовская абхазская диаспора» прошла регистрацию в Минюсте РФ. По словам Константина Аршбы, организация создана для того, чтобы оказывать помощь жителям Ростовской области абхазской национальности. Это необходимо, в том числе, и в связи с пандемией коронавируса.

В дальнейшем в Ростове планируют запустить воскресную школу для изучения абхазского языка.

Кроме новой абхазской диаспоры в Ростове-н-Дону также действуют около двух десятков диаспор других национальностей, самыми многочисленными считаются армянская, греческая, корейская и польская.

Материалы по теме
В Абхазии озвучили возможную дату открытия границ с РоссиейДвоих жителей Ростова задержали в Абхазии с метадоном на 14 млн рублей
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00