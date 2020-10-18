Абхазскую диаспору зарегистрировали в Ростове для помощи землякам в период пандемии

Общественная организация «Ростовская абхазская диаспора» прошла регистрацию в Минюсте РФ. По словам Константина Аршбы, организация создана для того, чтобы оказывать помощь жителям Ростовской области абхазской национальности. Это необходимо, в том числе, и в связи с пандемией коронавируса.