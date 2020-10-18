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Букмекеры не верят в победу «Ростова» над «Ахматом»

18 октября 2020, 07:08
Фото: vk.com/fcrostov
Уход ключевых игроков может сказаться на игре «Ростова» против «Ахмата», букмекеры советуют не ставить на желто-синих.

Игра «Ростов» — «Ахмат» в рамках российской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 18 октября. Команды сыграют на стадионе «Ростов-Арена». По прогнозам футбольных экспертов, грозненцы готовы дать серьезный бой.

До перерыва между играми «Ростов» потерпел два поражения — с «Сочи» в рамках РПЛ и с «Маккаби» в Лиге Европы. По итогам десяти туров РПЛ желто-синие оказались на восьмой строчке турнирной таблицы. «Ахмат» отстает всего на две позиции и, в отличие от своего соперника, может находиться в боевом настроении. До этого команда одержала победу над «Уралом» и сыграла вничью с «Рубином».

При этом на игре «Ростова» может сказаться перетасовка состава. Несколько ключевых игроков перебрались в другие клубы. Ростовчане успели приобрести несколько молодых и интересных футболистов, трансферная стоимость которых в ближайшее время наверняка возрастет, однако они еще не успели «обжиться» в команде». Кроме того, встречу пропустит полузащитник Матис Норманн.

А вот «Ахмат» с виду весьма бодр и явно намерен доставить хлопот Валерию Карпину.

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