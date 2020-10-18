Букмекеры не верят в победу «Ростова» над «Ахматом»

До перерыва между играми «Ростов» потерпел два поражения — с «Сочи» в рамках РПЛ и с «Маккаби» в Лиге Европы. По итогам десяти туров РПЛ желто-синие оказались на восьмой строчке турнирной таблицы. «Ахмат» отстает всего на две позиции и, в отличие от своего соперника, может находиться в боевом настроении. До этого команда одержала победу над «Уралом» и сыграла вничью с «Рубином».