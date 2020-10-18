Букмекеры не верят в победу «Ростова» над «Ахматом»

Игра «Ростов» — «Ахмат» в рамках российской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 18 октября. Команды сыграют на стадионе «Ростов-Арена». По прогнозам футбольных экспертов, грозненцы готовы дать серьезный бой.
До перерыва между играми «Ростов» потерпел два поражения — с «Сочи» в рамках РПЛ и с «Маккаби» в Лиге Европы. По итогам десяти туров РПЛ желто-синие оказались на восьмой строчке турнирной таблицы. «Ахмат» отстает всего на две позиции и, в отличие от своего соперника, может находиться в боевом настроении. До этого команда одержала победу над «Уралом» и сыграла вничью с «Рубином».
При этом на игре «Ростова» может сказаться перетасовка состава. Несколько ключевых игроков перебрались в другие клубы. Ростовчане успели приобрести несколько молодых и интересных футболистов, трансферная стоимость которых в ближайшее время наверняка возрастет, однако они еще не успели «обжиться» в команде». Кроме того, встречу пропустит полузащитник Матис Норманн.
А вот «Ахмат» с виду весьма бодр и явно намерен доставить хлопот Валерию Карпину.