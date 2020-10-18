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Posted 18 октября 2020, 13:58

Published 18 октября 2020, 13:58

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

Крупный супермаркет сгорел на Западном в Ростове

18 октября 2020, 13:58
Более 20 человек тушили пожар в двухэтажном магазине сети "Апекс" в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание в доме №96 по Еременко возникло 18 октября в 15.11 мск.

К месту пожара направили шесть единиц спецтехники и 22 спасателей. В 15.30 мск ликвидировали открытое горение, в 15.43 мск пожар полностью потушили. Площадь горения 30 квадратных метров, причины возгорания выясняют.

Ранее в Красном Сулине после тушения пожара в квартире нашли тело ребенка. Всего из горящей пятиэтажки эвакуировали десять человек, полностью ликвидировать горение удалось за семь минут.

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