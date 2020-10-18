Крупный супермаркет сгорел на Западном в Ростове

Posted 18 октября 2020, 13:58
Published 18 октября 2020, 13:58
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
Возгорание в доме №96 по Еременко возникло 18 октября в 15.11 мск.
К месту пожара направили шесть единиц спецтехники и 22 спасателей. В 15.30 мск ликвидировали открытое горение, в 15.43 мск пожар полностью потушили. Площадь горения 30 квадратных метров, причины возгорания выясняют.
Ранее в Красном Сулине после тушения пожара в квартире нашли тело ребенка. Всего из горящей пятиэтажки эвакуировали десять человек, полностью ликвидировать горение удалось за семь минут.
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