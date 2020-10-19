Бегство из банка: куда еще вложить деньги, чтобы сохранить их

На фоне снижения привлекательности банковских вкладов россияне все больше интересуются другими финансовыми инструментами. Самые популярные из них — паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Это более доходные, чем банковские вклады, инструменты — но только при росте рынка. Основные их минусы – это риск. То есть деньги можно как заработать, так и потерять. Деньги клиентов инвестируются в бумаги на бирже, и здесь никто не гарантирует вам доход. При этом популярность тех же ИИС среди россиян растет не по дням, а по часам. К концу второго квартала 2020 года в России было открыто более 2,3 миллиона счетов. Люди идут в инвестиции, так как не всегда знают об альтернативных вариантах сбережения средств, защищенных от рыночных рисков и куда более простых для понимания.