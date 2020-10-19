Блогер Илья Варламов попросил перестать издеваться над Ростовом

Варламов собрал список так называемых потерь и попросил перестать издеваться над городом. Он рассказал о построенных в 1970-е годы зданиях-близнецах: «Лотос» и «Магнолия».
«Здесь начал работать банк и зашил вентфасадом первый этаж. Новые владельцы сделали ремонт фасада максимально дешево и просто», — написал блогер.
Он добавил, что работы согласовали, так как здание не является объектом культурного наследия. По его словам, аналогичная ситуация происходит при ремонте общежития автодорожного техникума.
Также блогер пожаловался и на ремонт других зданий. Ранее Варламов назвал преступлением против города ЖК «Державинский» в Ростове.