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Posted 19 октября 2020, 18:59

Published 19 октября 2020, 18:59

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Директора школы наказали в Ростовской области из-за неквалифицированного педагога

19 октября 2020, 18:59
В Кагальницком районе привлекли к ответственности директора школы № 1 за нарушение закона о лицензировании, сообщает прокуратура Ростовской области.

Директор заключил договор с сотрудником районной администрации о приеме на работу по совместительству на должность педагога. Однако у нового сотрудника образование не соответствовало квалификационным требованиям.

Отмечается, что это не было проверено при трудоустройстве. От директора потребовали устранить нарушения.

«Виновника привлекли к административной ответственности, суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Педагог был уволен», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове наказали иностранцев, скрывших результаты тестов на COVID.

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