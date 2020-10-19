rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2020, 18:05

Published 19 октября 2020, 18:05

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Лодочную станцию построят на левом берегу в Ростове

19 октября 2020, 18:05
В Ростове-на-Дону выдали разрешение на строительство на левом берегу лодочной станции, следует из документов на сайте горадминистрации.

Объект площадью 722 квадратных метра будет находиться на участке №35 по улице Левобережной, разрешение на строительство действительно до июля 2021 года. Станция будет предназначена для хранения инвентаря и занятий водными видами спорта.

Станцию будет строить индивидуальный предприниматель, до этого уже выступавший в качестве подрядчика в нескольких госконтрактах.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону для проведения технических работ придется вырубить на левом берегу 147 деревьев.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика