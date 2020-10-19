Лодочную станцию построят на левом берегу в Ростове

Posted 19 октября 2020, 18:05
Published 19 октября 2020, 18:05
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Объект площадью 722 квадратных метра будет находиться на участке №35 по улице Левобережной, разрешение на строительство действительно до июля 2021 года. Станция будет предназначена для хранения инвентаря и занятий водными видами спорта.
Станцию будет строить индивидуальный предприниматель, до этого уже выступавший в качестве подрядчика в нескольких госконтрактах.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону для проведения технических работ придется вырубить на левом берегу 147 деревьев.