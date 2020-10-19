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Posted 19 октября 2020, 08:34

Published 19 октября 2020, 08:34

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Ростовчанам рассказали о новых правилах покупки полисов ОСАГО

Ростовчанам рассказали о новых правилах покупки полисов ОСАГО

19 октября 2020, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителям России, в том числе Ростовской области, рассказали о новых правилах покупки полисов ОСАГО, следует из поправок в соответствующий закон.

Теперь полисы можно приобретать при помощи маркетплейсов. При этом цена должна соответствовать той, что указана на сайте.

Никакой комиссии с владельцев брать не будут. Соответствующие законы подписал президент Владимир Путин.

При покупке полиса необходимо будет предоставить действующую диагностическую карту. Читайте также: «Все, что нужно знать про ОСАГО и его электронную версию».

Ранее стало известно, что почти 3 миллиарда рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году.

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