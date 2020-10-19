Ростовчанам рассказали о новых правилах покупки полисов ОСАГО

Posted 19 октября 2020, 08:34
Published 19 октября 2020, 08:34
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
Теперь полисы можно приобретать при помощи маркетплейсов. При этом цена должна соответствовать той, что указана на сайте.
Никакой комиссии с владельцев брать не будут. Соответствующие законы подписал президент Владимир Путин.
При покупке полиса необходимо будет предоставить действующую диагностическую карту. Читайте также: «Все, что нужно знать про ОСАГО и его электронную версию».
Ранее стало известно, что почти 3 миллиарда рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году.