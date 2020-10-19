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В России за сутки сделано почти 450 тысяч тестов на коронавирус
19 октября 2020, 10:44
Фото: pxhere.com
В России за прошедший день было проведено 449 тыс. тестов на наличие коронавируса.
Как
пишет
RT, более 311 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением.
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