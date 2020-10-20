rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2020, 12:06

Published 20 октября 2020, 12:06

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Археологи нашли артефакты на месте оттаявших ледников в Альпах

20 октября 2020, 12:06
Таяние ледников в Альпийский горах помогло обнаружить в этих местах древние артефакты. Природа защитила их от разложения — все предметы дошли до наших времен в прекрасном состоянии.

У археологов получилось найти фигурку из дерева и шнурованные туфли, созданные в третьем тысячелетии до нашей эры. Также специалисты обнаружили нить из растительных волокон, возраст которой может составлять свыше 6 тыс. лет.

Как пишет портал телеканала «360», ученые даже выдумали новый термин для такого рода исследований — «ледниковая археология». Хотя они осознают, что климатические изменения причиняют непоправимый урон нашей планете.

Все находки свидетельствуют о том, что древние люди взбирались высоко в горы, хотя ранее считали, что они этого не делали. Вероятнее всего, на большой высоте их привлекали кристаллы и полезные ископаемые.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика