Археологи нашли артефакты на месте оттаявших ледников в Альпах

Posted 20 октября 2020, 12:06
Published 20 октября 2020, 12:06
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
У археологов получилось найти фигурку из дерева и шнурованные туфли, созданные в третьем тысячелетии до нашей эры. Также специалисты обнаружили нить из растительных волокон, возраст которой может составлять свыше 6 тыс. лет.
Как пишет портал телеканала «360», ученые даже выдумали новый термин для такого рода исследований — «ледниковая археология». Хотя они осознают, что климатические изменения причиняют непоправимый урон нашей планете.
Все находки свидетельствуют о том, что древние люди взбирались высоко в горы, хотя ранее считали, что они этого не делали. Вероятнее всего, на большой высоте их привлекали кристаллы и полезные ископаемые.