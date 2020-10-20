Два новых сезона сериала «Соседи» снимают в Ростовской области

В новых сериях непримиримых врагов Ширшиковых и Кораблевых ждут настоящие страсти. Казалось бы, все конфликты в прошлом, и в большой семье наступил долгожданный мир. Но все меняется, когда внезапные обстоятельства вынуждают их жить под одной крышей.