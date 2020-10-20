Два новых сезона сериала «Соседи» снимают в Ростовской области

Posted 20 октября 2020, 10:12
Published 20 октября 2020, 10:12
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
Съемки проходят там же, где снимали и первые сезоны сериала, в хуторах Обуховке и Дугино Азовского района. Местные жители постоянно приходят посмотреть на актеров, а некоторые даже сумели устроиться на работу.
В новых сериях непримиримых врагов Ширшиковых и Кораблевых ждут настоящие страсти. Казалось бы, все конфликты в прошлом, и в большой семье наступил долгожданный мир. Но все меняется, когда внезапные обстоятельства вынуждают их жить под одной крышей.
Новые серии выйдут на экран в 2021 году на телеканале «Россия».
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