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Posted 20 октября 2020, 10:12

Published 20 октября 2020, 10:12

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Два новых сезона сериала «Соседи» снимают в Ростовской области

20 октября 2020, 10:12
В Ростовской области проходят съемки четвертого и пятого сезонов сериала «Соседи», сообщили в пресс-службе «Мостелефильма».

Съемки проходят там же, где снимали и первые сезоны сериала, в хуторах Обуховке и Дугино Азовского района. Местные жители постоянно приходят посмотреть на актеров, а некоторые даже сумели устроиться на работу.

В новых сериях непримиримых врагов Ширшиковых и Кораблевых ждут настоящие страсти. Казалось бы, все конфликты в прошлом, и в большой семье наступил долгожданный мир. Но все меняется, когда внезапные обстоятельства вынуждают их жить под одной крышей.

Новые серии выйдут на экран в 2021 году на телеканале «Россия».

Ранее звезда «Сватов» из Таганрога рассказал, когда выйдет новый сезон сериала.

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