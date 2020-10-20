Фанатов разозлила ростовская пловчиха Ефимова за фото с полуголым парнем

Posted 20 октября 2020, 05:35
Published 20 октября 2020, 05:35
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
На снимке пловчиха в купальнике стоит в обнимку с моделью Джоном Мэйсоном. На заднем фоне можно заметить яхты.
Некоторым пользователям в комментариях не понравился мужчина и они начали его критиковать. В его адрес также прозвучали оскорбления.
«Что это за непонятный человек рядом с нашей красоткой», — прозвучало в комментариях. Подобных вопросов оказалось довольно много.
«А вдруг он ее будущий супруг… Что вы сразу нападаете?», — заступилась одна из подписчиц.