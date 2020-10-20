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Posted 20 октября 2020, 05:35

Published 20 октября 2020, 05:35

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Фанатов разозлила ростовская пловчиха Ефимова за фото с полуголым парнем

20 октября 2020, 05:35
Подписчики спортсменки Юлии Ефимовой из Волгодонска Ростовской области раскритиковали ее фото, где она обнимается с парнем, сообщается на странице девушки в Instagram.

На снимке пловчиха в купальнике стоит в обнимку с моделью Джоном Мэйсоном. На заднем фоне можно заметить яхты.

Некоторым пользователям в комментариях не понравился мужчина и они начали его критиковать. В его адрес также прозвучали оскорбления.

«Что это за непонятный человек рядом с нашей красоткой», — прозвучало в комментариях. Подобных вопросов оказалось довольно много.

«А вдруг он ее будущий супруг… Что вы сразу нападаете?», — заступилась одна из подписчиц.

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