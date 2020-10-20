Одноклассники запустили «Моменты»: исчезающие фото и видео с рейтингом друзей

“Моменты” – новое прочтение формата исчезающих фото и видео. За счет конкурсной механики и возможности отвечать на моменты пользователи получат новые поводы для коммуникации. Люди приходят в ОК, чтобы обменяться эмоциональными моментами из своей жизни, и теперь для этого у них есть новый удобный сервис», – говорит директор по проектам Одноклассников Владимир Кочетков.