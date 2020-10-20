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Posted 20 октября 2020, 12:10

Published 20 октября 2020, 12:10

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Ученые нашли пользу никотина при болезни Паркинсона и коронавирусе

20 октября 2020, 12:10
Ученые из разных стран мира установили, что никотин может представлять потенциальное средство для лечения болезни Паркинсона, деменции и даже ковида.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, никотин, являющийся основным компонентом сигарет, при болезни Паркинсона активирует выработку дофамина в клетках. Вместе с тем, он имеется в таких овощах как: помидоры перец и баклажаны. При их употреблении в пищу вероятность развития заболевания снижается на тридцать процентов.

Отмечается, что по мнению доктора Мохаммеда Шоаиба, являющегося главой исследовательской группы по психофармакологии в Университете Ньюкасла и руководителе проекта по разработке никотинового лечения, подобного рода решение поможет в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

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