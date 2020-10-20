Ученые нашли пользу никотина при болезни Паркинсона и коронавирусе

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, никотин, являющийся основным компонентом сигарет, при болезни Паркинсона активирует выработку дофамина в клетках. Вместе с тем, он имеется в таких овощах как: помидоры перец и баклажаны. При их употреблении в пищу вероятность развития заболевания снижается на тридцать процентов.