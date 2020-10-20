В Ростовской области на карантин полностью закрыли две школы

Posted 20 октября 2020, 06:39
Published 20 октября 2020, 06:39
Modified 11 сентября 2022, 09:34
Updated 11 сентября 2022, 09:34
Образовательные учреждения находятся в Неклиновском и Милютинском районах. В Ростове закрытых по причине ОРВИ школ и детских садов нет.
За неделю в регионе ОРВИ заболели 19,4 тысячи человек. Показатель заболеваемости превысил эпидемиологический порог почти на 13%.
В Ростове выявили 5,4 тысячи случаев заражения. В целом по области число госпитализированных с этим заболеванием увеличилось на 21%.
В данный момент в регионе продолжается прививочная кампания, она уже охватила 898 тысяч человек. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.