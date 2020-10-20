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Posted 20 октября 2020, 06:39

Published 20 октября 2020, 06:39

Modified 11 сентября 2022, 09:34

Updated 11 сентября 2022, 09:34

В Ростовской области на карантин полностью закрыли две школы

В Ростовской области на карантин полностью закрыли две школы

20 октября 2020, 06:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области из-за заболеваемости ОРВИ временно перестали работать две школы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Образовательные учреждения находятся в Неклиновском и Милютинском районах. В Ростове закрытых по причине ОРВИ школ и детских садов нет.

За неделю в регионе ОРВИ заболели 19,4 тысячи человек. Показатель заболеваемости превысил эпидемиологический порог почти на 13%.

В Ростове выявили 5,4 тысячи случаев заражения. В целом по области число госпитализированных с этим заболеванием увеличилось на 21%.

В данный момент в регионе продолжается прививочная кампания, она уже охватила 898 тысяч человек. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

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