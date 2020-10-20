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Posted 20 октября 2020, 07:04

Published 20 октября 2020, 07:04

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

В ЦГБ Азова от коронавируса умер врач, работавший с ковидными пациентами

20 октября 2020, 07:04
Работавший с коронавирусными пациентами доктор ЦГБ Азова умер от ковида, сообщил главврач медучреждения Вадим Бридковский.

Кроме того, еще трое врачей больницы заразились коронавирусной инфекцией. Все заболевшие врачи оказывали помощь пациентам на дому, у всех наблюдается высокая температура +40.

«Количество докторов, которые могут оказать медицинскую помощь, сокращается», — рассказал Бридковский, попросил население соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и заботиться о себе, своих близких По словам главврача, доктора не могут спасти тех больных, у которых до заражения коронавирусом уже были тяжелые хронические заболевания.

Ранее в Ростове-на-Дону от коронавируса умер дерматовенеролог 1602-го Военно-клинического госпиталя Алексей Шейко.

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