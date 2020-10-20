В ЦГБ Азова от коронавируса умер врач, работавший с ковидными пациентами

«Количество докторов, которые могут оказать медицинскую помощь, сокращается», — рассказал Бридковский, попросил население соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и заботиться о себе, своих близких По словам главврача, доктора не могут спасти тех больных, у которых до заражения коронавирусом уже были тяжелые хронические заболевания.