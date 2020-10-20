Велосипедисты Юга России и ДНР провели совместную тренировку в Суворовском

Как рассказал участник тренировки из Волгограда Евгений Александров, «здесь интересные места, возможность покататься там, где пешком ходить слишком долго, в общем, свобода и адреналин». С ним солидарны все участники тренировки. Ну, а показавшие лучшие результаты по её итогам были награждены денежными призами от спонсора — застройщика Суворовского, объединения «ВКБ-Новостройки».