Велосипедисты Юга России и ДНР провели совместную тренировку в Суворовском

Posted 20 октября 2020, 12:46
Published 20 октября 2020, 12:46
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
В зависимости от возраста и мастерства участников, заезды проводились в 12 категориях.
Жители Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края и ДНР покатались по уже ставшей популярной велобеговой трассе Суворовского. В соответствии с действующими требованиями, все спортсмены соблюдали безопасное расстояние, использовали санитайзеры.
Трасса в Ростове является лучшим местом для тренировок на горных велосипедах. Её протяженность более шести километров, здесь обустроены специальные участки, позволяющие спортсменам повысить своё мастерство и усовершенствовать навыки езды.
Как рассказал участник тренировки из Волгограда Евгений Александров, «здесь интересные места, возможность покататься там, где пешком ходить слишком долго, в общем, свобода и адреналин». С ним солидарны все участники тренировки. Ну, а показавшие лучшие результаты по её итогам были награждены денежными призами от спонсора — застройщика Суворовского, объединения «ВКБ-Новостройки».
Трем самым быстрым спортсменам вручили сертификаты на пошив индивидуальной профессиональной велоформы от московской компании «Спорт-Ньювиш».