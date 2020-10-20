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Posted 20 октября 2020, 12:46

Published 20 октября 2020, 12:46

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Велосипедисты Юга России и ДНР провели совместную тренировку в Суворовском

20 октября 2020, 12:46
Порядка сотни любителей горного велосипеда собрались, чтобы провести тренировку с засечкой времени прохождения специальной трассы.

В зависимости от возраста и мастерства участников, заезды проводились в 12 категориях.

Жители Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края и ДНР покатались по уже ставшей популярной велобеговой трассе Суворовского. В соответствии с действующими требованиями, все спортсмены соблюдали безопасное расстояние, использовали санитайзеры.

Трасса в Ростове является лучшим местом для тренировок на горных велосипедах. Её протяженность более шести километров, здесь обустроены специальные участки, позволяющие спортсменам повысить своё мастерство и усовершенствовать навыки езды.

Как рассказал участник тренировки из Волгограда Евгений Александров, «здесь интересные места, возможность покататься там, где пешком ходить слишком долго, в общем, свобода и адреналин». С ним солидарны все участники тренировки. Ну, а показавшие лучшие результаты по её итогам были награждены денежными призами от спонсора — застройщика Суворовского, объединения «ВКБ-Новостройки».

Трем самым быстрым спортсменам вручили сертификаты на пошив индивидуальной профессиональной велоформы от московской компании «Спорт-Ньювиш».

#Общество#Новости
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