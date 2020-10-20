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Posted 20 октября 2020, 14:41

Published 20 октября 2020, 14:41

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Власти Ростовской области рассказали о нехватке 4 млрд рублей на рекультивацию свалки

Власти Ростовской области рассказали о нехватке 4 млрд рублей на рекультивацию свалки

20 октября 2020, 14:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В бюджете Ростова-на-Дону нет достаточного количества денег для рекультивации мусорного полигона на Западном, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Эта информация прозвучала на заседании городской Думы. По словам сити-менеджера, на рекультивацию необходимо около четырех миллиардов рублей.

По словам председателя гордумы Ростова Зинаиды Неярохиной, вернуться к реализации этого вопроса можно не ранее 2023 года. В данный момент идет подготовка проекта, сейчас проводится экологическая экспертиза.

На заседании также стало известно, что в Ростове «Гандбол-Арену» построят на улице Каяни. Ранее ростовчане попросили прекратить закапывать опасные отходы возле домов.

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#Общество#Новости
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