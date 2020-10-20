Власти Ростовской области рассказали о нехватке 4 млрд рублей на рекультивацию свалки

Posted 20 октября 2020, 14:41
Published 20 октября 2020, 14:41
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
Эта информация прозвучала на заседании городской Думы. По словам сити-менеджера, на рекультивацию необходимо около четырех миллиардов рублей.
По словам председателя гордумы Ростова Зинаиды Неярохиной, вернуться к реализации этого вопроса можно не ранее 2023 года. В данный момент идет подготовка проекта, сейчас проводится экологическая экспертиза.
На заседании также стало известно, что в Ростове «Гандбол-Арену» построят на улице Каяни. Ранее ростовчане попросили прекратить закапывать опасные отходы возле домов.