«Ростелеком» раздает подарки в онлайн-игре «Тройная удача»

Игра выполнена в виде головоломки, где нужно в один ряд выстраивать по три одинаковые фишки и более. Игровые очки выдаются за каждую собранную группу фишек. Для набора как можно большего количество очков и повышения мест в рейтингах игроки могут покупать за бонусы особые усилители — бустеры.
Каждый день и каждую игровую неделю определяются по восемь победителей, набравших больше всего очков. Они становятся обладателями призов от «Ростелекома» или партнеров программы «Бонус».
У всех участников программы лояльности есть возможность получить подарки от «Ростелекома», видеосервиса Wink, цифрового сервиса образования «Лицей» и других партнеров.
Онлайн-игра будет идти 18 января 2021 года. Чтобы принять участие в «Тройной удаче», нужно пройти процедуру авторизации на сайте igra.rt.ru. Участниками игры могут стать и новые клиенты «Ростелекома». Для этого им следует зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить бонусы для старта.