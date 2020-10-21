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«Ростелеком» раздает подарки в онлайн-игре «Тройная удача»

21 октября 2020, 08:09
Фото: pexels.com
Интернет-провайдер «Ростелеком» запустил для участников своей программы лояльности новую онлайн-игру «Тройная удача», в которой можно выиграть призы от «Ростелекома», интернет-магазина Ozon, онлайн-библиотеки «ЛитРес», «РЖД Бонус» и других партнеров программы «Бонус».

Игра выполнена в виде головоломки, где нужно в один ряд выстраивать по три одинаковые фишки и более. Игровые очки выдаются за каждую собранную группу фишек. Для набора как можно большего количество очков и повышения мест в рейтингах игроки могут покупать за бонусы особые усилители — бустеры.

Каждый день и каждую игровую неделю определяются по восемь победителей, набравших больше всего очков. Они становятся обладателями призов от «Ростелекома» или партнеров программы «Бонус».

У всех участников программы лояльности есть возможность получить подарки от «Ростелекома», видеосервиса Wink, цифрового сервиса образования «Лицей» и других партнеров.

Онлайн-игра будет идти 18 января 2021 года. Чтобы принять участие в «Тройной удаче», нужно пройти процедуру авторизации на сайте igra.rt.ru. Участниками игры могут стать и новые клиенты «Ростелекома». Для этого им следует зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить бонусы для старта.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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