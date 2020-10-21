«Ростелеком» раздает подарки в онлайн-игре «Тройная удача»

Игра выполнена в виде головоломки, где нужно в один ряд выстраивать по три одинаковые фишки и более. Игровые очки выдаются за каждую собранную группу фишек. Для набора как можно большего количество очков и повышения мест в рейтингах игроки могут покупать за бонусы особые усилители — бустеры.