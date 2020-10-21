В Москве за сутки еще 2365 человек вылечились от ковида

Заместитель мэра города Москва по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что в столице за прошедшие 24 часа избавились от COVID-19 еще 2365 пациентов.

Газета «Известия» пишет, что в общем с начала пандемии в Москве вылечились от коронавируса 279 973 человека.