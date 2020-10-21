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Posted 21 октября 2020, 09:27

Published 21 октября 2020, 09:27

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

В Москве за сутки еще 2365 человек вылечились от ковида

21 октября 2020, 09:27
Заместитель мэра города Москва по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что в столице за прошедшие 24 часа избавились от COVID-19 еще 2365 пациентов.

Газета «Известия» пишет, что в общем с начала пандемии в Москве вылечились от коронавируса 279 973 человека.

#Общество#Новости
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