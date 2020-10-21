В Новосибирской области школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

Posted 21 октября 2020, 09:30
Published 21 октября 2020, 09:30
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Газета «Известия» пишет, что соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения ковида в Новосибирской области, проведенное губернатором Андрея Травникова.
Отмечается, что помимо того принято решение с двадцать шестого октября ограничить работу организаций общепита и ночных клубов с 24:00 и до 8:00. Исключение составляют заведения в аэропортах, вокзалах и гостиницах.