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Posted 21 октября 2020, 09:30

Published 21 октября 2020, 09:30

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

В Новосибирской области школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

В Новосибирской области школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

21 октября 2020, 09:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Власти Новосибирской области установили двухнедельные школьные каникулы по причине пандемии COVID-19. Вместе с тем, вводятся ограничения в работе общепита.

Газета «Известия» пишет, что соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения ковида в Новосибирской области, проведенное губернатором Андрея Травникова.

Отмечается, что помимо того принято решение с двадцать шестого октября ограничить работу организаций общепита и ночных клубов с 24:00 и до 8:00. Исключение составляют заведения в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

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