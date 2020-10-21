В рамках нацпроекта в Ростове отремонтировали 24 дороги

Константин Солонский подчеркнул важность путепровода на Малиновского для транспортной системы города. «Это важная артерия, и чем быстрее мы ее построим, тем лучше для всех ростовчан. В декабре 2021 года путепровод должен быть завершен на все сто процентов и сдан в эксплуатацию», — пояснил он.