В рамках нацпроекта в Ростове отремонтировали 24 дороги

Posted 21 октября 2020, 08:52
Published 21 октября 2020, 08:52
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Одним из таких объектов стала важная транспортная артерия для въезда в город — улица Штахановского, протяженность которой составляет 1 километр. На участке дороги от кольца с развязкой на микрорайон Темерник до переходного моста усилили конструктивные элементы дорожного полотна, заменили верхний слой, установили бортовой камень, а также отремонтировали технически неисправные участки тротуаров. После завершения работ была проведена проверка качества силами сотрудников спецлаборатории.
Как сообщил в ходе пресс-тура заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский, все запланированные в 2020 году работы в рамках нацпроекта уже завершились. Сейчас власти города готовят документы на 2021 год. «Постараемся провести конкурсные процедуры до конца текущего года, чтобы подрядчики могли приступить к работе сразу при наступлении благоприятных погодных условий», — сообщил он.
Завершено благоустройство шести грунтовых дорог. Среди них улица Алагирская, которая в 2019 году прославилась на всю страну, как самая убитая дорога в России. Сейчас ее привели в порядок, отремонтировали ливневую канализацию, установили дождевые лотки, обустроили асфальтобетонное покрытие и тротуары. Причем работы подрядчиком велись с учетом пожеланий каждого жителя данной улицы. По планам городских властей в течение десяти лет все грунтовые дороги сделать асфальтовыми.
Продолжается активное строительство путепровода на улице Малиновского. Сейчас жители города уже могут увидеть каркас будущего моста, рабочие возвели пять опор, забетонировали 80 метров плиты проезжей части. В настоящее время проводится армирование пролетного строения, а также выносятся коммуникации, которые мешают стройке. Все работы ведутся круглосуточно без перерывов, без отставания по графику.
Константин Солонский подчеркнул важность путепровода на Малиновского для транспортной системы города. «Это важная артерия, и чем быстрее мы ее построим, тем лучше для всех ростовчан. В декабре 2021 года путепровод должен быть завершен на все сто процентов и сдан в эксплуатацию», — пояснил он.
Кроме того, жители района Левенцовский за два года получат 9 новых дорог: 5 в этом и 4 в следующем.
Готовность дороги по проспекту Маршала Жукова составляет 65%, причем объект строится на опережение, чтобы при сдаче домов новоселы получали не только комфортное жилье, но и развитую инфраструктуру. Так, в поле, где еще нет домов, появилась благоустроенная дорога с парковками, велодорожками и разделителем полос. «Осталось установить наружное освещение, светофорные объекты, благоустроить прилегающую территорию, — рассказал начальник отдела автомобильных дорог МКУ «ДИСОТИ» Роман Кухарев.
В завершающей стадии и работы на остальных дорожных объектах микрорайона: вторая часть на пр. Маршала Жукова, ул. Еляна, ул. Ткачева.