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Posted 22 октября 2020, 13:29

Published 22 октября 2020, 13:29

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Главный санитарный врач России прибыла в Ростовскую область

22 октября 2020, 13:29
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова прибыла в Ростов-на-Дону, где планирует встретиться с губернатором Василием Голубевым, сообщил источник RostovGazeta, знакомый с ситуацией.

В частности главный санитарный врач России Анна Попова посетила Ростовский областной консультативно-диагностический центр. С какой целью Попова побывала в медучреждении, пока не уточняется.

Известно, что она планирует провести встречу с губернатором региона Василием Голубевым, с которым, вероятнее всего, обсудит установление санитарного контроля на границе с Украиной в Ростовской области.

Как отмечает don24.ru, причиной приезда Анны Поповой также могла стать гибель 13 пациентов в госпитале городской больницы № 20, которые якобы задохнулись из-за перебоя с медицинским кислородом.

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