Главный санитарный врач России прибыла в Ростовскую область

Posted 22 октября 2020, 13:29
Published 22 октября 2020, 13:29
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
В частности главный санитарный врач России Анна Попова посетила Ростовский областной консультативно-диагностический центр. С какой целью Попова побывала в медучреждении, пока не уточняется.
Известно, что она планирует провести встречу с губернатором региона Василием Голубевым, с которым, вероятнее всего, обсудит установление санитарного контроля на границе с Украиной в Ростовской области.
Как отмечает don24.ru, причиной приезда Анны Поповой также могла стать гибель 13 пациентов в госпитале городской больницы № 20, которые якобы задохнулись из-за перебоя с медицинским кислородом.